القنصلية الليبية تتابع قضية الفتاة الليبية المختطفة في تونس

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مكتب الإعلام بالسفارة الليبية في تونس، أمس الأحد، أن القنصلية العامة تتابع قضية المواطنة الليبية التي تعرضت للاغتصاب بعد تقدمها ببلاغ إلى مركز شرطة جبل الجلود في تونس عقب الحادث.

وقال مكتب الإعلام بالسفارة الليبية في تونس إن القنصلية كلفت محاميين وموظفا دبلوماسيا لمتابعة القضية مع المواطنة الليبية بمركز الشرطة، مشيرا إلى أن المواطنة الليبية مقيمة في تونس.

وأكد القنصل الليبي المكلف في تونس، محمد بن شعبان أنه يشرف بنفسه على متبعة القضية، مشيرا إلى أن «القضية كان بها تضارب كبير في الأقوال حيث قالت الفتاة إنها تعرضت للسرقة بمبلغ يقدر بـ 500 دينار تونسي بالإضافة لتعرضها للاغتصاب، بينما صرح المتهم بأنه على علاقة بالفتاة منذ فترة طويلة ولم يغتصبها وهذا ما أكده بعض الشهود».

وأضاف بن شعبان أن «المتهم موجود في التوقيف لدى مركز شرطة جبل جلول المكان الذي حررت فيه الفتاة المحضر وهم في انتظار تقرير الطبيب الشرعي»، موضحا أنهم كقنصلية قاموا «بتكليف مكتب يعتبر من أهم مكاتب المحاماة في تونس للدفاع عن الفتاة المجني عليها حسب التحقيقات الأولية»

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