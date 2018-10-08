إيقاف رحلات مطار معيتيقة الليلية

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلم رئيس مصلحة الطيران المدني، طيار نصر الدين علي شائب العين، شركات الطيران العاملة في ليبيا بأنه «تقرر إيقاف الحركة الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي وذلك من الساعة الواحدة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي».

وفيما شدد شائب العين في إخطاره لشركات الطيران على ضرورة التقيد بتعديل الرحلات الجوية وفقا لذلك، إلا أنه لم يوضح أسباب القرار .

واستأنفت الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي، الأسبوع الماضي بعد توقفها على خلفية التوتر الأمني والاشتباكات العنيفة التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس بين مجموعات مسلحة خلال الشهر الماضي.

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