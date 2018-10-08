سلامة يحذر من أشخاص على علاقة بـ “داعش” والقاعدة دخلوا إلى طرابلس

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن هناك عددا من الأشخاص المعروفين بعلاقاتهم بالحركات الإرهابية، خصوصا داعش والقاعدة، دخلوا إلى العاصمة طرابلس.

وحذر سلامة في تصريحات صحفية من احتمالية عودة الاقتتال إلى طرابلس، خاصة في ظل وجود كميات من السلاح تسمح بذلك، داعيا إلى سحب البساط من تحت الذين يريدون عودته.

ولفت سلامة إلى أن البعثة تعمل للدفع بلجنة الترتيبات الأمنية إلى تحقيق هدفين أساسيين، هما منع التشكيلات في طرابلس من التغول على مؤسسات الدولة، والمؤسسات السيادية، إلى جانب منع الأطراف المسلحة من خارج العاصمة من استخدام حجة هيمنة التشكيلات على الدولة، لكي تهاجم العاصمة مجددا

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