ماذا قال النائب عبدالسلام نصية عن تعديل السراج الوزاري؟

رأى عضو مجلس النواب عن الزنتان، عبدالسلام نصية، أن التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الأحد، على عدد من وزارات حكومة الوفاق الوطني ما هو إلا «محاولة لقطع الطريق على إيجاد سلطة تنفيذية موحدة».

واعتبر نصية في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» معلقا على خطوة السراج الأخيرة، أن المشكلة في هذه المرحلة الصعبة «ليست في الوزراء والكفاءات»، موضحا أن «المشكلة في أن تكون حكومة كل الليبيين وتبسط سيطرتها على كل البلاد».

وقال نصية مغردا «في هذه المرحلة الصعبة ليست المشكلة في الوزراء والكفاءات ولكن المشكلة في أن تكون حكومة كل الليبيين وتبسط سيطرتها على كل البلاد، أي حكومة على رقعة جغرافية معينة هي استمرار لتكريس الانقسام ومحاولة لقطع الطريق على إيجاد سلطة تنفيذية موحدة».

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