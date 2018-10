المتوسط:

بثت قناة «مباشر قطر» تقريرا مصورا أكدت فيه إن تسارع الأحداث على أرض الواقع كشف حقيقة الدور التخريبى الذى يلعبه تنظيم الحمدين فى مناطق مختلفة من العالم، بعد أن ظن أنه سينجو من العقاب على جرائمه، لكن اليوم تحاصره الجرائم وتطارده أينما حط ركابه.

وبحسب التقرير فإن أبناء مدينة تاورغاء الليبية أحد أبرز المتضررين من مخططات التخريب التى نفذها تنظيم الحمدين على الأراضى الليبية، بعدما تحالف تنظيم الدوحة مع الجماعات الإرهابية لطرد أبناء تاورغاء وقتل العديد منهم.

وقال التقرير: «اليوم يبدأ أبناء تاورغاء مسيرة القصاص من تنظيم الحمدين بعدما طالب الأهالى المجتمع الدولى بمعاقبة النظام القطرى على الدعم والمساعدة المالية والعسكرية التى قدمها للتنظيمات الإرهابية التى قتلت المئات منهم وهجرتهم من ديراهم وأرضهم، وأكد محامى أهالي تاورغاء أنه يمتلك أدلة تثبت تدخل الدوحة وأنقرة فى الشأن الليبي الداخلي».

The post شاهد| «مباشر قطر»: نظام «الدوحة» يدفع ضريبة قتل أهالي تاورغاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية