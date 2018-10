تعاون مرتقب بين وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للهجرة

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة محمد الشيباني مسؤول إدارة الحدود والهجرة بالمنظمة الدولية للهجرة ومسؤولة الحماية بالمنظمة الدولية للهجرة ومساعد رئيس البعثة للمراقبين الميدانيين.

حيث نوقش خلال الاجتماع دعم الدوريات الصحراوية والمنافذ الحدودية البرية للدولة.

من جهة أخرى أكد الشيباني على ضرورة التعاون وإيجاد سبل ودعم المقترحات التي تعمل على الحد من تدفق المهاجرين عبر المنافذ والحدود الجنوبية والبدء في إيجاد آلية عمل والسرعة في تنفيذ كل المقترحات، وأن وزارة الداخلية تدعم بشكل عام كل ما هو يساهم في إنقاذ المهاجرين سواء على السواحل أو الحدود الصحراوية للدولة الليبية.

