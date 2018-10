قال الدكتور علي صالح الذئب، رئيس اللجنة المركزية لقبول المتدربين الجدد بمعهد النفط للتأهيل والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية، إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله اعتمد نتيجة الامتحان التفاضلي للعام التدريبي 208/2019 والتي سيعلن عنها يوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر 2018.

وأشاد «علي» وأعضاء لجنة القبول المركزية ورؤساء اللجان الفرعية بدعم المؤسسة لعمل اللجان الذي كان له الأثر الأكبر في نجاح عملية القبول وكذلك بتعاون وزارة العمل وعمداء البلديات.

واجتاز 570 متقدماً الامتحان بنجاح ، حيث سيتم توزيع المتقدمين على كل من المركز والمعهد بعد اجراء الكشوفات الطبية وتخطي مرحلة المقابلة الشخصية بنجاح، حيث وصل عدد المتقدمين للتدريب بالمعهد هذا العام 3606 مرشحاً.

The post «الوطنية للنفط» تعتمد نتيجة معهد النفط للتأهيل ومركز التدريب النوعي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية