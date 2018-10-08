بوشناف يكلف الخراز بمهام مكتب الإعلام بوزارة الداخلية

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة، جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس الأحد، مع الخراز، حيث ناقش الجانبان آليات تعديل قراره رقم 219 لسنة 2018 بشأن تقرير حكم يتعلق بوحدات الإعلام الأمني وإلغائها.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء 145 لسنة 2012 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، فإن اختصاصات المكتب الإعلامي تكمن في التنسيق مع الإذاعات الوطنية بتقديم فقرات وبرامج مرئية ومسموعة تخص نشاط ودور الوزارة، وإعداد وتنفيذ البرامجالأمنية المرئية والمسموعة والمقروءة.

كما تشمل اختصاصات المكتب التغطية الشاملة لمناشط وزيارات الوزير واجتماعاته وكل المناشط التي تقوم بها الوزارة وتوثيقها، إضافة إلى إصدار الصحف والمجلات والنشرات المتخصصة بما يحقق أهداف الوزارة ومكافحةالجريمة، إلى جانب تأمين حاجة الوزارة من المطبوعات والمجلات والنشرات المتخصصة والملصقات، ومتابعة ما يطرح في وسائل الإعلام المختلفة .