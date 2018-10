المتوسط:

نظم ائتلاف القانونيين فرع سبها، بالتعاون مع المجلس البلدي البوانيس ورشة عمل تحت عنوان «خذ حقك بالقانون»، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمجلس البلدي.

وناقشت الورشة العديد من النقاط المتعلقة بالحقوق، وكيفية أخذها عن طريق القانون، ومن أهم المحاور التي تمت مناقشتها تعريف المصالحة، وما هي سلبيات المصالحة وإيجابيتها، وما هو الصراع وكيفية استيفاء الحقوق عن طريق القانون، وتطرقت الورشة لقضايا الحق العام وقضايا الأحوال الشخصية، وكيفية الرجوع للقانون.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التي ينظمها الائتلاف في عدة بلديات بالمنطقة الجنوبية من أجل ترسيخ ثقافة أخذ الحقوق عن طريق القانون، هذا وقد استهدفت عددا من الناشطات في المجتمع المدني والمجال الحقوقي ببلدية وادي البوانيس.

The post «خذ حقك بالقانون».. ورشة عمل للتعريف بالحقوق بوادي البوانيس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية