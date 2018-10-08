عمران لـ(Live): مسودة الدستور.. ليست إقصائية

قالت نادية عمران عضو الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور في مداخلة لبرنامج لايف” الذي بثته قناة (218) أمس إن مسودة الدستور ليست اقصائية، لافتة إلى أن المسودة حاولت خلق توازنات بين جميع المكونات، لافتة إلى أن موضوع المكونات هو موضوع شائك قليلا، معتبرة أن كل شريك فاقد الثقة في المكون الآخر، واذا رجعت هذه الثقة سيكون هناك تقبل اكثر من المكونات.

وبحسب عمران: حاولنا أن تكون المسودة متوزانه بين جميع المكونات، إضافة إلى محاولة إيجاد حل توافقي بين كل الليبين، معتبرة أنه من الصعوبة تلبية كل مطالب الليبين عبر خلق حلول وسطية تقضي على هواجس المجموعات كلها، قبل أن تلفت إلى أنه اذا حدث وفتح النقاش في هذا الموضوع من اعضاء الهيئة، او اي جهة أخرى نتمنى أن يكون هناك توافق أكثر.

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