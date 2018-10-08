عقوب يتابع مشاكل القطاع الصحي في سبها وأوباري

بحث وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، مع مدير مركز سبها الطبي الدكتور عبدالرحمن عريش، سير عمل المنشآت الصحية والطبية والأجهزة التابعة للقطاع ببلديتي سبها أوباري، بهدف رفع المعاناة عن المواطن وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

وبحسب المكتب الإعلامي لصحة المؤقتة، جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الأحد بحضور مدير مستشفى أوباري العام الدكتور منصور الجندي، حيث ناقش المجتمعون خلال اللقاء، المشاكـل التي تعترض تــقـديم الخدمات والمواضيــع الصحية التي تخص مدن وبلديات ومدن وقرى الجــنوب الليبي وما جــاورها، بهدف حلحلتها جميعاً وفقاً للإمكانيات المتاحة في ظل الأزمة الحالية.

كما واستعرض المجتمعون، آلية التنسيق الكامل مع جهاز الإمداد الطبي والمنشآت الصحية والطبية بتلك المناطق، ومد جسور التواصل بشكل مباشر.

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