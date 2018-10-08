نواب المنطقة الغربية يدعون المجلس الرئاسي لاحترام الإتفاق السياسي

أعلن نواب المنطقة الغربية المجتمعين بمدينة الزاوية، تأكيدهم على المضي قدما في خطوات إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتوحيدها.

ووفقاً لبياان، تم الإتفاق ، خلال اجتماعهم على دعوة مجلس الدولة للإيفاء بتعهداته التي تضمنها بيانه الصادر مؤخرا حول إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وللتعاطي الإيجابي مع ما عرضه مجلس النواب من مبادرات بذات الخصوص.

هذا ودعا نواب المنطقة الغربية، المجلس الرئاسي لاحترام الإتفاق السياسي الذي أتى به لسدة الحكم، واعتبار ما يقوم به حاليا من خطوات لإعادة تكليف حكومة جديدة خارج الإتفاق السياسي، وإنما مناورة سياسية لا مبرر لها وتزيد من تأزم حالة البلاد، إلى جانب الإنسام القائم.

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