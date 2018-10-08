النهر الصناعي يحذر من انقطاع الإمداد المائي ويدعو الجهات المعنية للتدخل

حذر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عدم مقدرته تأمين عمليات الإمداد المائي لكافة المدن والمشاريع الزراعية الواقعة على امتداد مسارات منظومة الحساونة – سهل الجفارة بحلول نهاية هذا العام على أبعد تقدير.

وعزا الجهاز في بيان، سبب ذلك إلى استمرار عمليات العبث والتخريب والتدمير المتعمد والممنهج لحقول آبار مياه الحساونة.

كما ودعت إدارة النهر الصناعي السلطات التشريعية والتنفيذية والأمنية، بضرورة التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتها لتجنب حدوث كارثة إنسانية حقيقة سيكون من الصعب جدا تجنب أثارها.

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