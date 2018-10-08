اختطاف 6 مواطنين من الفقهاء جنوب ليبيا على يد مجموعة تشادية

أكد مصدر من منطقة الفقهاء جنوب ليبيا، اختطاف ستة مواطنين من سكان المنطقة على يد مجموعة مسلحة من “العصابات التشادية”، على حد قوله.

وقال المصدر، إن عملية الاختطاف وقعت في الطريق الصحراوي الرابط بين الفقهاء وسبها على بُعد 50 كيلومتر تقريبا، بعد أن وجدت إحدى سيارات المخطوفين غارقة في الرمال ووجدت الأخرى مقلوبة بينما اختفت بقية سيارات.

وأضاف المصدر لليبيا الخبر اليوم الإثنين، أن المسلحين قاموا بإنزال النساء والأطفال من السيارات التي كانت تقلهم، وقاموا بنقل المختطفين إلى منطقة أم الأرانب جنوب مدينة سبها، حسب قوله.

وأوضح المصدر، أن المخطوفين هم: إسماعيل مفتاح ساسي، ومحمد بن احميد ساسي، وأحمد محمد يحي، وعبدالحكيم محمد يحي، والعجيلي صالح إبراهيم، ومحمد إبراهيم زيدان.

وتعد هذه ليست المرة الأولى من عمليات الخطف والابتزاز التي تقوم المجموعات التشادية جنوب ليبيا، حيث قامت بعدة عمليات اعتداء على المواطنين في مدن المنطقة الجنوبية، ولكن الأجهزة الأمنية والعسكرية في المنطقة قامت بردعها واشتبكت معها لفك أسر عدد من المخطوفين.

وتعاني ليبيا من تدهور أمني في حدودها مع تشاد، رغم إعلان وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في مطلع يونيو الماضي، عن توقيع اتفاقية رباعية بين ليبيا والنيجر والسودان وتشاد، حول تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة لبسط الأمن في تلك المناطق.

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