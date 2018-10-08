جهاز النهر يحذر: الأمن المائي للدولة سيختل في حال استمرار العبث بمنظومة الآبار

ليبيا – أصدر جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي بيان اليوم الإثنين حول استمرار عمليات تدمير حقول آبار مياه الحساونة.

جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي أشار في نص البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن آبار مياه منظومة الحساونة ـ سهل الجفارة تتعرض منذ عدة أشهر لعمليات تخريب وتدمير متعمد وممنهج هدفها تعطيش الشعب الليبي وضرب معادلة الحياة نتيجة لاختلال الأمن المائي للدولة.

وأكد على أن السلطات التشريعية والتنفيذية والأمنية مطالبة الآن بضرورة التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتها لتجنب حدوث كارثة إنسانية حقيقية سيكون من الصعب جداً تجنب آثارها

ونوّه الجهاز أنه وبهذا الوضع الكارثي وفي حالة استمرار العبث اللامسؤول من عديمي الضمير والوطنية سوف لن يكون بمقدوره تأمين عمليات الإمداد المائي لكافة المدن والمشاريع الزراعية الواقعة على امتداد مسارات منظومة الحساونة ـ سهل الجفارة وذلك بحلول نهاية هذا لعام على أبعد تقدير.

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