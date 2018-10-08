العقاب: التعديل الوزاري خادع، والأزمة تكمن في الرئاسي لا في الحكومة

اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب، أن التعديل الوزاري من الجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “خادع وهو كلعبة القبعة والأرنب للساحر”، حسب وصفه.

ورأى العقاب في تغريدة له على حسابه الشخصي في “تويتر” أمس الأحد، أن “الأزمة تكمن في المجلس الرئاسي لا في الحكومة، سواء في هيكلته وآلية اتخاذ قراره لأنه عائق أمام إنهاء الانقسام السياسي”.

وأكد العقاب، أن “الحكومة مسؤولة عن عجزها في القيام بمهامها، وهي ليست مسؤولة عن الانقسام السياسي”، على حد قوله.

وجاءت هذه الانتقادات بعد ساعات من إصدار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، أمس الأحد، لعدة قرارات تتضمن تكليف وزراء جدد للداخلية والاقتصاد والصناعة والمالية، إضافة إلى الهيئة العامة الشباب والرياضة.

وكلف المجلس في قراره رقم (1371) لسنة 2018، فتحي علي باشا آغا وزيرا للداخلية خلفا لعبدالسلام عاشور، وعيّن في قراره رقم (1370)، علي عبدالعزيز العيساوي وزيرا للاقتصاد والصناعة بدلا عن ناصر الدرسي.

كما قرر المجلس الرئاسي في قراره (1373) تكليف فرج عبدالرحمن بومطاري وزيرا للمالية خلفا للوزير السابق أسامة حماد، وكلف بشير أبوعجيلة القنطري رئيسا للهيئة العامة للشباب والرياضة بدلا عن زياد قريرة في قراره رقم (1372).

وقد رحبت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا، بتعيين المجلس الرئاسي لوزراء جدد في حكومة الوفاق الوطني، متمنية النجاح لهؤلاء الوزراء، معبرة عن كامل استعدادها لدعمها لتنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس، والسير قدما في الإصلاحات الاقتصادية، والسعي لتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية.

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