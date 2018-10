المتوسط:

زار مندوب مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة محمد شمبش ومندوب مكتب منظمة PLC رياض بومطاري مستشفي عطية الكاسح بمدينة الكفرة، وذلك خلال جولتهما التفقدية لأعمال الصيانة لأقسام المستشفي والتي بدأت منذ ثلاثة أشهر.

وتأتي هذه الصيانة ضمن التعاون المشترك بين البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبلديات تحت رعاية وزارة التخطيط.

