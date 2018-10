«مرعي زغبية».. الرجل الثاني لتنظيم «القاعدة» بليبيا رفيق رحلة «عشماوي» في الإرهاب

المتوسط:

تمكنت القوات المسلحة الليبية، من إلقاء القبض على الإرهابي والقيادي في تنظيم القاعدة، مرعي عبدالفتاح خليل زغبية، برفقة الإرهابي المصري هشام عشماوي، من قبل سرية أسامة الأطرش، التابعة للواء 106 مجحفل لدى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

جاء ذلك حسبما أوضح المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، في تصريح صحفي.

من هو «مرعي زغبية»

هو مرعي زغبية، من مواليد 1960 ومن سكان منطقة اخريبيش في مدينة بنغازي، متزوج من زوجه تحمل الجنسيه المغربية.

أفغانستان وبدء رحلة التطرف

تواجد «زغبية»، في أفغانستان خلال العام 2001 عن طريق السودان وتواجد في معسكر تابع لتنظيم القاعدة ويعرف باسم «كابول» والذي كان يتجمع فيه عناصر وقيادات من الجماعة الليبية المقاتلة، وكان من ضمن خليه تعرف باسم «أنصار الإسلام» بليبيا خلال فترة التسعينات من القرن الماضي التي كانت تهدف إلى تجنيد عناصر للالتحاق بالعراق وأفغانستان، حيث كان برفقته «سعيد بن عبد الحكيم» و«ابن عمر الشريف» و «الأزهر بن خليفة ».

«زغبية» على قوائم الأمم المتحدة للإرهاب

أدرج القيادي «زغبية» على قوائم الأمم المتحدة والولايات المتحدة في عام 2006 معتبرًا إياه إرهابي مطلوب في عدة قضايا أمنية من الدرجة الأولى.

وتم سجن «زغبية» في إحدى السجون الإيطالية لتآمره وارتكابه أعمال إرهابية ضد السلطات الإيطالية، وحكمت عليه محكمة جنايات ميلانو إيطاليا في 20 ديسمبر 2007 بالسجن 6 سنوات لإنتمائه إلى جماعة إجرامية ذات أهداف إرهابية ولتلقيه سلعا مسروق، وأكدت محكمة الجنايات الاستئنافية لميلانو هذا الحكم في 20 نوفمبر 2008.

تركيا.. واللجوء السياسي

حصل «زغبية» علي لجوء سياسي في تركيا، وعند قيام أحداث ثورة فبراير 2011 التحق بها، وأصبح من ضمن سرايا راف الله السحاتي، كما كان من ضمن تنظيم المرابطين الذي أسس في مدينة درنة عن طريق القيادي المصري «هشام العشماوي» ومساعده «عماد الدين أحمد محمود عبدالحميد» المكني بـ «الشيخ حاتم» وله أسماء حركية أخرى «مصطفى» و «رمزي» إلي ليبيا وتحديدا مدينة درنة خلال العام 2014.

