«النهر الصناعي»: يُطالب السلطات بالتدخل لتجنب حدوث كارثة

أصدر «جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي»، بيانًا، حول استمرار عمليات التخريب والتدمير الممنهج لحقول آبار مياه الحساونة.

وجاء في نص البيان، «تتعرض آبار مياه منظومة الحساونة- سهل الجفارة منذ عدة أشهر إلى عمليات تخريب وتدمير متعمد وممنهج هدفها تعطيش الشعب الليبي وضرب معادلة الحياة نتيجة لاختلال الأمن المائي للدولة».

وطالب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، السلطات التشريعية والتنفيذية والأمنية بضرورة التدخل العاجل وتحمل مسئولياتها لتجنب حدوث كارثة إنسانية حقيقية سيكون من الصعب جدًا تجنب آثارها.

ويُحذر الجهاز، أنه في حالة استمرار هذا العبث من عديمي الضمير والوطنية سوف لن يكون بمقدوره تأمين عمليات الإمداد المائي لكافة المدن والمشاريع الزراعية الواقعة على امتداد مسارات منظومة الحساونة سهل الجفارة، وذلك بحلول نهاية هذا العام.

