الإرهابي مرعي زغبية من بين المقبوض عليهم في درنة رفقة الإرهابي هشام العشماوي

درنة 08 أكتوبر 2018 ( وال ) – ألقت القوات المسلحة العربية الليبية، القبض على الإرهابي والقيادي في تنظيم القاعدة ليبي الجنسية “مرعي عبدالفتاح خليل زغبيه” وهو من بين المقبوض عليه برفقه ” العشماوي ” من قبل سريه ” أسامة الأطرش ” والتابعة للواء 106 مجحفل لدى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

من هو ” مرعي زغبية ” ؟

من مواليد 1974 ومن سكان منطقة أخريبيش في مدينة بنغازي، متزوج من زوجة تحمل الجنسية المغربية.

تواجد في أفغانستان خلال العام 2001 وصلها عن طريق السودان وتواجد في معسكر تابع لتنظيم القاعدة ويعرف باسم ” كابول ” والذي كان يتجمع فيه عناصر وقيادات من الجماعة الليبية المقاتلة، وكان من ضمن خلية تعرف باسم ” أنصار الإسلام ” بليبيا خلال فترة التسعينات من القرن الماضي التي كانت تهدف إلى تجنيد عناصر للالتحاق بالعراق وأفغانستان، حيث كان برفقته ” سعيد بن عبد الحكيم و بن عمر الشريف و الأزهر بن خليفة “.

أدرج القيادي “زغبية ” على قوائم الأمم المتحدة والولايات المتحدة في عام 2006 معتبرة إياه إرهابي مطلوب في عده قضايا أمنية من الدرجة الأولى.

سجن ” زغبية ” في إحدى السجون الايطالية لتآمره وارتكابه أعمال إرهابية ضد سلطاتها وحكمت عليه محكمة جنايات ميلانو إيطاليا في 20 ديسمبر 2007 بالسجن 06 سنوات لانتمائه إلى جماعة إجرامية ذات أهداف إرهابية ولتلقيه سلعا مسروقة، وأكدت محكمة الجنايات الاستئنافية لميلانو هذا الحكم في 20 نوفمبر 2008.

تحصل الإرهابي زغبية على لجوء سياسي في تركيا وعند قيام أحداث فبراير 2011 التحق بها وأصبح من ضمن سرايا راف الله السحاتي .

يشار إلى أن ” زغبية ” كان من ضمن تنظيم ” المرابطون ” والذي أسس في مدينة درنة عن طريق القيادي المصري الجنسية ” هشام العشماوي ” و مساعده “عماد الدين أحمد محمود عبدالحميد ” المكني الشيخ حاتم وله أسماء حركية أخرى ” مصطفى و رمزي ” عاد إلى ليبيا وتحديدا مدينة درنة خلال العام 2014.( وال – درنه ) س ع / إ م

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