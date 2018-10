«المسماري»:  «عشماوي» كان يسعى لتشكيل «الجيش المصري الحر» التابع للقاعدة بدرنة

المتوسط:

قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن «القبض على عشماوي يأتي في إطار عملية شاملة على درنة، بدأت قبل سنوات بغارات جوية ثم تحولت منذ أشهر إلى عملية أمنية برية».

وأضاف «المسماري»، في تصريحات مرئية، أن «الدائرة ضاقت على الإرهابيين في درنة، حيث اضطروا للانكماش في حي المغار القديم جدا، وفجر الاثنين نفذت قوات الجيش عملية سريعة لاقتحام أحد مقارهم».

«عشماوي» كان يرتدي حزاما ناسفا لحظة القبض عليه

وأوضح المتحدث الرسمي، أن «عشماوي» كانت لديه «أسلحة آلية ورشاشة، ومرتديًا حزاما ناسفا وبرفقة شخصين آخرين، إلا أن عنصر المفاجأة حال دون قدرتهم على المقاومة، وسقطوا سريعًا في قبضة قوات الجيش».

وأضاف أن «عشماوي»، -الذي بدأ يتردد على درنة منذ عام 2011، حيث كانت المدينة قد سقطت في يد القاعدة-، «جند الكثير من الشبان من مصر وبلدان أخرى للعمل لدى التنظيم الإرهابي، حيث شكل كتيبة المرابطين».

وأكد «المسماري» أن «عشماوي خرج من ليبيا عام 2013 متجها إلى سوريا، وهناك درب مجموعة من الإرهابيين».

وحسب مصادر بالمخابرات والأمن في مصر، فإن جماعة «عشماوي» كثفت حملتها لتجنيد ضباط سابقين في السنوات القليلة الماضية، وتعتبرها السلطات أكثر خطورة من المتشددين الذين ينشطون في شبه جزيرة سيناء.

«عشماوي» تواصل مع أيمن الظواهري ومختار بلمختار في ليبيا

وقال «المسماري»: إن «طوال فترة تواجده في ليبيا كان على تواصل مع الإرهابيين في مصر، ومع قادة القاعدة وعلى رأسهم أيمن الظواهري، ومختار بلمختار في ليبيا».

«عشماوي» من أخطر الإرهابيين على الأمن الإقليمي

ووصف المتحدث باسم الجيش الليبي، «عشماوي» بأنه «من أخطر الإرهابيين على الأمن الإقليمي»، مشيرا إلى أنه «كان يسعى لتشكيل ما أطلق عليه الجيش المصري الحر التابع لتنظيم القاعدة في درنة، بهدف نقله إلى الأراضي المصرية».

وكان العميد المسماري قد صرح في وقت سابق، إلى إمكانية تسليم عشماوي لمصر، بعد أن تنتهي أجهزة الأمن الليبية من تحقيقاتها. وفي العملية ذاتها، تم إلقاء القبض على زوجة وأبناء الإرهابي المصري محمد رفاعي سرور، شريك العشماوي وآمر كتيبة «المهاجرين» التابعة للقاعدة.

وخلال عملية ضبط هشام عشماوي تم القبض أيضًا على كل من؛ المصري بهاء علي، العضو في تنظيم القاعدة، والليبي مرعي زغبية. وزغبية ابن مدينة بنغازي، وهو إرهابي خطير جدا تدرب في أفغانستان، وله صولات وجولات مع تنظيم القاعدة، ويعتبر واحدا من مؤسسي الجماعة الليبية المقاتلة.

The post «المسماري»: «عشماوي» كان يسعى لتشكيل «الجيش المصري الحر» التابع للقاعدة بدرنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية