قبائل العبيدات: تكليف السراج للعيساوي بوزارة تهديد للسلم الإجتماعي فى ليبيا

ليبيا – أصدر مشائخ وأعيان قبيلة العبيدات بمختلف شرائحها اليوم الاثنين بياناً بشأن قرار المجلس الرئاسي الصادر بتكليف علي العيساوي وزيراً للإقتصاد بحكومة الوفاق التي وصفوها بـ”المرفوضة”.

البيان الذي إطلعت عليه المرصد أكد على أن العيساوي من ضمن المتهمين رسمياً بإغتيال الشهيد اللواء عبدالفتاح يونس العبيدي رئيس أركان الجيش الليبي عام 2011 ورفيقيه.

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ورفض مشائخ وأعيان قبيلة العبيدات في ختام بيانهم تكليف العيساوي وزيراً في حكومة الوفاق ، معتبرين هذه الخطوة إهانه للقبيلة ويهدد السلم اﻻجتماعي حسب قولهم.

وحضر الاجتماع الشيخ الطيب الشريف رئيس مجلس أعيان قبائل العبيدات وعدد من آخر من مختلف مشائخ بيوت القبيلة المنتشرة فى طبرق والتميمي والقبة وبنغازي وغيرها.

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