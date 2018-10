«الوطنية للنفط» تعلن استئناف شركتي بترول أعمال الاستكشاف في ليبيا

المتوسط:

قامت المؤسسة الوطنية للنفط وشركتي «ايني» و«بريتش بتروليوم» اليوم الاثنين 8 أكتوبر، بتوقيع اتفاقية ستعمل بموجبها كل من ايني وبريتش بتروليوم على استئناف أعمال الاستكشاف في ليبيا.

وأوضحت مصادر خاصة، بالمؤسسة الوطنية للنفط، لصحيفة «المتوسط»، أن الاتفاقية قام بتوقيعها كل من المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وبوب دودلي، المدير التنفيذي لمجموعة بريتيش بتروليوم، وكلاوديو ديسكالزي، المدير التنفيذي لشركة إيني، خطاب نوايا «LOI» بالعاصمة البريطانية لندن.

واتفق جميع الأطراف على حصول شركة إيني على حصة مشاركة قدرها 42.5 % من اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج الخاصة بشركة بريتش بتروليوم في ليبيا.

كما ستصبح شركة إيني كذلك المشغل لإتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج، وتمتلك شركة بريتيش بتروليوم حاليا 85 % من حصة العمل في اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج، مع احتفاظ هيئة الاستثمار الليبية بـنسبة 15 % المتبقية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة إيني لديها أنشطة استكشاف وإنتاج قائمة، كما تمتلك مرافق مجاورة للمناطق البحرية لإتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج.

وسيساهم إشراف «إيني» على تشغيل هذه المناطق في خلق فرص لاستئناف الأنشطة، وذلك بعد استكمال الصفقة والموافقات التنظيمية ذات الصلة. وعلّق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، قائلا: «إن هذه الاتفاقية تعتبر مؤشرا ودليلا واضحا على اعتراف السوق بالفرص التي توفرها ليبيا، وهو ما سيساهم بلا أدنى شك في النهوض بالإنتاج».

وأضاف: «إن ضمان التنمية الاجتماعية في الاتفاقية هو دليل على التزامنا المشترك تجاه موظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها. وسوف تدفع هذه المبادرة نحو المزيد من الاستثمار وتسهل تحقيقنا لمستويات إنتاج أعلى».

وقال المدير التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم، بوب دودلي: إن «هذه خطوة هامة نحو عودتنا للعمل في ليبيا، ونحن نؤمن بأنّ العمل مع شركة إيني ومع ليبيا سوف يعجل باستئنافنا لعمليات الاستكشاف في هذه المناطق الواعدة».

وصرّح المدير التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي، قائلا: «إن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة هامة لإبراز الإمكانيات الحقيقية في مجال الاستكشاف، وذلك من خلال استئناف عمليات اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج التي ظلت معلقة منذ عام 2014. كما ستساهم هذه الخطوة في خلق بيئة استثمارية جذابة في البلاد تهدف إلى استعادة مستويات الإنتاج وقاعدة الاحتياطي الليبي من خلال الاستفادة المثلى من البنية التحتية الليبية القائمة».

وتتضمن اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج ثلاث مناطق تعاقدية، منطقتين بريتين في حوض غدامس ومنطقة بحرية في حوض سرت بمساحة أجمالية قدرها 54 ألف كم². وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج وقعت عام 2007، إلا أنه قد تم تعليق العمليات منذ عام 2014.

وكجزء من خطاب النوايا، أكد الموقعون على التزامهم بتعزيز التدريب الفني والمساهمة في مشاريع التنمية الاجتماعية في ليبيا، وعلى النحو المبين في خطاب النوايا، تعتزم الشركتان استكمال جميع الاتفاقيات اللازمة وتنفيذها خلال السنة الحالية، وذلك بهدف استئناف أنشطة الاستكشاف في عام 2019.

