صحة المؤقتة تبحث سبل إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه قطاع الصحة في الجنوب

ليبيا – استقبل وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب أمس الأحد مدير مركز سبها الطبي عبدالرحمن عريش برفقة مدير مستشفي أوباري العام منصور الجندي.

المجتمعون ناقشوا بحسب إدارة الإعلام بوزارة الصحة سير عمل المنشآت الصحية والطبية والأجهزة التابعة للقطاع ببلديتي سبها أوباري بهدف رفع المعاناة عن المواطن وتقديم الخدمات الضرورية.

وتم مناقشة جملة من المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات والمواضيع الصحية التي تخص مدن وبلديات الجنوب وما جاورها بهدف حلحلتها جميعاً وفقاً للإمكانيات المتاحة في ظل الأزمة الحالية وذلك في إطار التنسيق الكامل مع جهاز الإمداد الطبي والمنشآت الصحية والطبية بتلك المناطق ومد جسور التواصل بشكل مباشر.

يشار إلى أن الاجتماع كان بحضور وكيل وزارة للشؤون الفنية نوري الورفلي و الوكيل المساعد بديوان وزارة الصحة غيث مادي.

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