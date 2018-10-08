النهر الصناعي يحذر من انقطاع كلي لمياه منظومة الحساونة نهاية العام

حذر جهاز النهر الصناعي، الاثنين من أنه لن يكون بمقدوره تأمين الإمداد المائي لكافة المدن والمشاريع الزراعية الواقعة في نطاق منظومة الحساونة سهل الجفارة، وذلك عند نهاية العام الجاري على أبعد تقدير.

وطالب الجهاز، في بيان صادر عنه، السلطات التشريعية والتنفيذية والأمنية بضرورة التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتها؛ لتجنب حدوث كارثة إنسانية حقيقية سيكون من الصعب تجنب آثارها، وفق البيان.

وأوضح الجهاز أن منظومة آبار منظومة الحساونة سهل الجفارة تتعرض منذ عدة أشهر لعمليات تخريب وتدمير متعمد وممنهج، هدفها تعطيش الشعب الليبي، حسب البيان.

يشار إلى أن جهاز النهر كان حذر مرات عديدة من الآثار المدمرة لعمليات التخريب وسرقة معدات الآبار، التي كان آخرها الخميس الماضي عندما خربت مجموعة ثلاث آبار، ليرتفع بذلك عدد الآبار المعطلة جراء التخريب إلى 72 بئرًا في 2017.

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