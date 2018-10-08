إجراء الكشف الطبي للذين تقدموا للالتحاق بالمعهد العالي للضباط

بنغازي 08 أكتوبر 2018 (وال)- أعلنت الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة الاثنين، البدء في إجراء المقابلة الشخصية والكشف الطبي لأعضاء الشرطة الذين تقدموا بطلباتهم للالتحاق بالمعهد العالي للضباط .

وأوضحت الإدارة العامة للتدريب في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أنها ستشرع في الإجراءات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر الجاري، ولمدة أسبوع بمقر معهد تدريب الشرطة بنغازي بمنطقة الهواري، وأن إختبارات اللجنة العلمية سيتم الإعلان عنها في حينها عقب الإنتهاء من إجراءات القبول .

وطالبت الإدارة العامة للتدريب الذين تقدموا بطلبات للالتحاق بالمعهد العالي للضباط والذين لم يمتثلوا أمام اللجنة في السابق، والراغبين في الالتحاق بالمعهد؛ ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، مع مراعاة ضرورة إحضار رسالة إحالة من جهة عمله . (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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