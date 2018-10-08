القوى الوطنية: أي سلطة تنفيذية بدون برنامج واضح هو إطالة للأزمة

نفى تحالف القوى الوطنية، مشاركته أو رغبته المشاركة في تعديلات حكومة الوفاق، مجددا تأكيده أن أي سلطة تنفيذية بدون برنامج عمل واضح يُخرج البلاد من أزمتها، هو إطالة لأمد الأزمة ومزيد من الإهدار لموارد الدولة.

وجاء في بيان صدر عن التحالف اليوم الإثنين، إصدار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، أمس الأحد، عدة قرارات تتضمن تكليف وزراء جدد للداخلية والاقتصاد والصناعة والمالية، إضافة إلى الهيئة العامة الشباب والرياضة.

وقال التحالف: “أما آن لمشاريع المحاصصة وتشكيل أجهزة تنفيذية بدون برامج عمل واضحة أن تتوقف، وأن نبدأ فعلاً الالتفاف حول صياغة مشروع وطني يُنقذنا جميعاً من غياهب المجهول، ثم لنتحدث بعدها عن سلطة تنفيذية تنفذه؛ بدون ذلك يشارك الجميع بوعي أو بدونه في الإجهاز علي ما تبقى من الوطن”، وفقا للبيان.

وكلف المجلس الرئاسي في تعديلاته ببعض وزارات حكومته، فتحي باشا آغا وزيرا للداخلية، وعلي العيساوي وزيرا للاقتصاد، وعيّن فرج بومطاري وزيرا للمالية، وبشير أبوعجيلة القنطري رئيسا للهيئة العامة للشباب والرياضة.

وقد رحبت البعثة الأممية في ليبيا، بتعيين المجلس الرئاسي لوزراء جدد في حكومة الوفاق الوطني، متمنية النجاح لهؤلاء الوزراء، معبرة عن كامل استعدادها لدعمها لتنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس، والسير قدما في الإصلاحات الاقتصادية، والسعي لتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية، حسب قولها.

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