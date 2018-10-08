عاجل .. خروج لعبة من مسارها بمنتزه بنغازي يسفر عن إصابة “12” شخص بينهم أطفال

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصيب حوالي 12 طفل مساء اليوم الإثنين جراء خروج لعبة المقص الهزاز من مسارها في منتزه بنغازي “البوسكو” .

وقال شهود عيان إن خروج اللعبة تسبب في حالة رعب كبيرة بين الأطفال المصابين والناجيين جراء الحادث، لافتًا إلى أن فرق الإسعاف هرعت في الحال لعين المكان .

وأكد مدير المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر وصول عدد من الحالات المصابة جراء الحادث لقسم الطواري بالمركز، لافتًا إلى أن المصابين جلهم من الأطفال الصغار ويتراوح أعمارهم بين الثلاث إلى خمسة عشر عام .

وأوضح كويدر أن أطباء قسم الطوارىء تنادوا عن طريق جهاز النداء الآلي، بضرورة التواجد داخل القسم لعلاج الحالات المصابة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة .

وتابع المسؤول أن من بين الحالات التي وصلت للمركز حالات خطيرة جداً، تتطلب تدخل جراحي سريع، والإصابات بين جروح وكسور .

وأوضح شهود عيان أن من بين المصابين رجل وزوجته، كانوا قريبين من اللعبة عند خروجها من مسارها، لافتين إلى أنه تم إسعافهم إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث .

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