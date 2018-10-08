هشام عشماوي يتصدر “تويتر” بعد القبض عليه في درنة شرق ليبيا

تفاعلات واسعة اجتاحت موقع التدوينات “تويتر” بعد تردد أنباء عن اعتقال ضابط الصاعقة المصري السابق هشام عشماوي على أيدي قوات ليبية صباح اليوم.

وكان “عشماوي” مؤسس تنظيم “مرابطون” والمطلوب لدى السلطات المصرية قد تم اتهامه بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واغتيال النائب العام السابق هشام بركات، واستهداف مديرية أمن الدقهلية.. بالإضافة إلى العديد من التهم الأخرى التي وجهها نظام الانقلاب في مصر والذي حكم عليه بالإعدام غيابيا في تهمة الهجوم على كمين الفرافرة.

وكانت القيادة العامة لقوات شرق ليبيا التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر قد أصدرت بيانا عبر صفحتها على “فيسبوك”حول إلقائها القبض على عشماوي في مدينة درنة شرق ليبيا صباح اليوم في عملية نوعية تمت بالاشتراك بين جميع أفرع الجيش.

الأنباء عن اعتقال عشماوي أثارت لغطا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتل اسمه المركز الأول في قائمة أعلى الوسوم تداولا على “تويتر”.

الحمد لله بعد ما مات 4 مرات قبل كده

اتقبض عليه النهارده في ليبيا 😂

والنبي اتاكدوا الأول انه هوه مش عاوزين فضايح تاني #هشام_عشماوي

— التـــــركي (@elturkey2013) October 8, 2018

القبض على المتهم بالارهاب هشام عشماوي خطوة جيدة ، يجب ان يصاحبها مكافحة الفساد والفاسدين ، واحلال سيادة القانون ، لتصبح أركان الحرب على الارهاب كاملة.

— Gamal Eid (@gamaleid) October 8, 2018

قوات خليفة خفتر تلقي القبض على ضابط الصاعقة السابق في الجيش المصري والمطلوب لدى السلطات المصرية #هشام_عشماوي بعد عملية عسكرية شرق ليبيا صباح اليوم

— أسامة جاويش (@osgaweesh) October 8, 2018

صور جديدة من إستجواب هشام عشماوي بعد القبض علية في درنة ومعالجته وصورة لكارنية يحمله للقوات المسلحة المصرية pic.twitter.com/PQyK8stBNN

— mohamed el kholy (@MElKholy) October 8, 2018

عربي21

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