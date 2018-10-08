لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب تصف تعيين علي العيساوي المدرج في قوائم الإرهاب وزيراً بالمستفز وغير مقبول

طبرق 08 أكتوبر 2018 (وال)- استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي اليوم الاثنين، تعيين ما يسمى بالمجلس الرئاسي علي العيساوي وزيراً للاقتصاد في حكومة الوفاق المرفوضة ووصفته باستفزازي وغير مقبول .

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال عبد الله الميهوب – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إن علي العيساوي؛ مدرج اسمه في قوائم الإرهاب الصادرة عن لجنة الدفاع والأمن القومي، ومتهم في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي، ولم تتم تبرئته حتى الآن .

واعتبر النائب طلال عبد الله الميهوب – في البيان – إن تعييّن العيساوي من قبل ما يسمى بالمجلس الرئاسي غير الدستوري بأنه يُعد تصرفاً غير مقبول ويعمق مزيداً من الانقسام في البلاد وتهديد لوحدتها . (وال- طبرق) ر ت

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