إصابة 12 طفلًا إثر خروج إحدى الألعاب من مسارها ببنغازي

أعلن المسؤول الإعلامي بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر، إصابة 12 طفلاً جراء خروج إحدى الألعاب من مسارها بمنتزه بنغازي السياحي “البوسكو”.

وأوضح “قويدر”، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الأطفال أصيبوا بعد خروج لعبة “المقص” الهزاز من مسارها، مضيفًا أن مركز بنغازي الطبي استقبل الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين العام وخمسة عشرة عاماً.

وأشار المسؤول الإعلامي بمركز بنغازي الطبي، إلى أن من بين أطفال الجرحى طفل يبلغ من العمر عام ونصف تم تحويله إلى مستشفى الجلاء لإجراء عملية جراحية عاجلة لتعرضه لكسر في الفك.

وأضاف أن كافة الأطباء والمساعدين تواجدوا بشكل عاجل عن طريق جهاز النداء الآلي من مختلف الأقسام للتواجد داخل قسم الإسعاف السريع، لتقديم الخدمات الطبية العاجلة للأطفال الجرحى.

وتابع: “من بين الحالات المصابة التي وصلت للمركز؛ حالات خطيرة جداً، تتطلب تدخل جراحي سريع، والإصابات بين جروح وكسور”.

وفي ذات السياق، ذكر شهود عيان أن خروج اللعبة عن مسارها تسببت في حالة من الرعب والهلع بين الأطفال المصابين والناجين من الحادث، مشيرين إلى أن سيارات الإسعاف والطوارئ هرعت للمكان لنقل الجرحى.

