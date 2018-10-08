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شوايل: باشاغا لن يساعد على التوافق

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الداخلية السابق عاشور شوايل، إن اختيار فتحي باشاغا لمنصب وزير للداخلية بحكومة الوفاق خارج عن المألوف وقد يؤدي إلى “التقسيم”.

وأضاف شوايل لبرنامج “لايف” على قناة “218 نيوز”، الإثنين، أن باشاغا متورط في عملية “فجر ليبيا” ولم يلتحق بجلسات مجلس النواب حين انتخب في العام 2014، وهو من الشخصيات الجدلية التي لا تساعد فكرة التوافق .

ووصف شوايل تصرف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بـ”الغريب”، معتبرا أن خطوته لن تحدث التوازن المطلوب.

وأكد أن المجموعات المسلحة الآن أقوى من الأمن والجيش وهي تحت مظلة الدولة ويصرف عليها من المال العام الذي من المفترض أن يصرف على الأجهزة المنضبطة، مشيرا إلى أنه لا أحد في طرابلس يستطيع التحرك إلا تحت مظلة المجموعات المسلحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • يا سوائل عرفناك. انت جبان و متملق و انتهازي لم تخدم ليبيا و هربت يا عرص اما اليهودي باشاغا. هو مليشياوي من مصراته هو عراب مجزرة غرغور و حرق المطار و الطائرات و خزانات النفط. يعني الاوضاع للاسف تتراجع الي الارذاء هالتيس مجهول الاصل من يوم دخل للعاصمه و الامور تسؤ لانه عميل و مرتزق و الدول لا يبنيه الصعاليك و الجبناء. نحن في انتظار الجيش الوطني لتحرير العاصمه باذن الله

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