شوايل: باشاغا لن يساعد على التوافق

قال وزير الداخلية السابق عاشور شوايل، إن اختيار فتحي باشاغا لمنصب وزير للداخلية بحكومة الوفاق خارج عن المألوف وقد يؤدي إلى “التقسيم”.

وأضاف شوايل لبرنامج “لايف” على قناة “218 نيوز”، الإثنين، أن باشاغا متورط في عملية “فجر ليبيا” ولم يلتحق بجلسات مجلس النواب حين انتخب في العام 2014، وهو من الشخصيات الجدلية التي لا تساعد فكرة التوافق .

ووصف شوايل تصرف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بـ”الغريب”، معتبرا أن خطوته لن تحدث التوازن المطلوب.

وأكد أن المجموعات المسلحة الآن أقوى من الأمن والجيش وهي تحت مظلة الدولة ويصرف عليها من المال العام الذي من المفترض أن يصرف على الأجهزة المنضبطة، مشيرا إلى أنه لا أحد في طرابلس يستطيع التحرك إلا تحت مظلة المجموعات المسلحة.

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