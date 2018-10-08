ليبيا تغص بالمُهاجرين.. ومراكز الإيواء مُزدحمة

218TV| تقرير

ليبيا التي أصبحت عبر السنين الوجهة المفضلة للمهاجرين غير القانونيين كنقطة انطلاق عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، تزدحم ملاجئ الإيواء فيها بآلاف المهاجرين الذين تم إنقاذهم من البحر أو اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية، أثناء محاولتهم التسلل عبر الأراضي الليبية، عن طريق عدة وجهات أهمها الحدود مع النيجر ومصر، حيث أصبحت الهجرة غير القانونية مرتعا لتجار البشر.

وخرجت منظمة الهجرة الدولية ببيان قالت فيه إن أكثر من 600 ألف مهاجر غير شرعي من 41 جنسية مختلفة موجودون حاليا في ليبيا، حيث سجلت إحصائيات المنظمة عن شهري يوليو وأغسطس من هذا العام، وجود ما لا يقل عن 669 ألفا و176 مهاجرا داخل ليبيا حاليا جاءوا من أكثر من 41 دولة، تتصدرهم النيجر بنسبة 19%، ومصر وتشاد 14% لكل منهما، والسودان 12%، ونيجيريا 10%، ومن بين المهاجرين 12% من النساء و9% من الأطفال، وتحتضن العدد الأكبر من جميع المهاجرين طرابلس ومصراتة واجدابيا.

وسجّل التقرير أيضا، وصول نحو 19 ألفا و800 مهاجر إلى إيطاليا عبر ليبيا منذ بداية العام الجاري، فضلا عن غرق نحو 1130 مهاجرا، بالإضافة لمساهمة خفر السواحل الليبي في إنقاذ وإعادة نحو 13 ألف شخص.

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