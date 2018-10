اجتمع نحو 40 عضواً من نواب المنطقة الغربية أمس الأحد بمدينة الزاويةحيث أصدروا بياناً أكدوا فيه على ضرورة إنهاء حالة الانقسام بالبلاد وتوحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية ابتداء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة.

وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع بالتأكيد على المضي قدماً في خطوات إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتوحيدها، داعياً مجلس الدولة الإستشاري للإيفاء بتعهداته التي تضمنها بيانه الصادر مؤخراً حول إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وللتعاطي الإيجابي مع ما عرضه مجلس النواب من مبادرات بذات الخصوص وذلك انطلاقا من أن مصلحة الوطن.

هذا وطالب النواب المجتمعون من المجلس الرئاسي أن يحترم الاتفاق السياسي الذي أتى به لسدة الحكم، حيث أن ما يقوم به حالياً من خطوات لإعادة تكليف حكومة جديدة خارج الاتفاق السياسي هي مناورة سياسية لا مبرر لها ولا طائل إيجابي من وراءها ، ولن تزيد الوضع بالبلاد إلا تأزماً واستمراراً لحالة الانقسام القائم حسب نص البيان.

The post نواب عن المنطقة الغربية يُطالبون السراج باحترام الاتفاق السياسي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا