المسماري: تسليم العشماوي إلى مصر أمر غير مطروح حاليا

درنة-العنوان

قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، “أن الإرهابي هشام العشماوي سيخضع للتحقيق من قبل المدعي العام العسكري، مؤكدا بأن مسألة تسليمه لمصر أمر لم يطرح للنقاش حتى هذه اللحظة”.

وفي اتصال هاتفي أجرته معه “العنوان” أكد المسماري بأن تسليم العشماوي من عدمه هو من اختصاص القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأوضح المسماري بأن العشماوي عليه قضايا جنائية في ليبيا، مشيرا إلى أن السلطات القضائية العسكرية تحقق معه وربما سيتم التعاون مع دول شقيقة في التحقيق معه.

وكانت قد نفذت القوات المسلحة العربية الليبية فجر اليوم الاثنين عملية ألقت خلالها القبض على الإرهابي هشام العشماوي والإرهابي المصري بهاء علي، والإرهابي الليبي مرعي عبدالفتاح خليل زغبية، وزوجة الإرهابي المصري محمد رفاعي سرور.

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