نفى تحالف القوى الوطنية عبر بيان رسمي أصدره اليوم الاثنين مشاركته أو رغبته المشاركة فيما سُمي تعديلات حكومة الوفاق، مؤكداً أن أي سلطة تنفيذية بدون برنامج عمل واضح يُخرج البلاد من أزمتها، هو إطالة لأمد الأزمة ومزيد من الإهدار لموارد البلاد حسب نص البيان.

هذا وأضاف التحالف في بيانه سؤال مهم قال فيه:

“أما آن لمشاريع المحاصصة وتشكيل أجهزة تنفيذية بدون برامج عمل واضحة أن تتوقف وأن نبدأ فعلاً الالتفاف حول صياغة مشروع وطني يُنقذنا جميعاً من غياهب المجهول، ثم لنتحدث بعدها عن سلطة تنفيذية تنفذه، بدون ذلك يشارك الجميع بوعي أو بدونه في الإجهاز علي ماتبقى من الوطن”.

The post تحالف القوى الوطنية ينفي رغبته بالمشاركة في تعديلات الوفاق appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا