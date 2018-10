وزارة الصحة تُناقش ضوابط العلاج بالداخل ومطابقته مع الجودة

عقد وكيل وزارة الصحة الدكتور “محمد الهيثم” اليوم الاثنين، اجتماعا، بحضوركل من الناطق باسم لجنة الأزمة الدكتورة “هند شوبار”، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لإعادة النظر، واستحداث ضوابط جديدة، لتعاقد وزارة الصحة مع المصحات بالداخل، وتقييمها وتطابقها مع الجودة.

وبحث الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحضور عدد من ممثلي المصحات الخاصة، تصنيف المصحات حسب الكفاءة، بالإضافة إلى الشروط التعاقدية لها مع وزارة الصحة، وذك سعيا من وزارة الصحة لمواصلة جهودها لتوطين العلاج بالداخل، ولتذليل الصعاب أمام المواطنين ولعدم تكبيدهم مشقة السفر خارج البلاد. كما تناول الاجتماع، الآثار الإيجابية للبرنامج، والعوائق التي تواجه القطاع الصحي الخاص, ودور وزارة الصحة في إزالتها.

