«الوطنية للتعليم الفني» تناقش الصعوبات والعراقيل التي تواجه منتسبي الهيئة

عقد رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، د. عادل زنداح، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، من أجل حلحلت كافة الإجراءات المالية والفنية لمنتسبي مؤسسات الهيئة.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة، طارق البي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، “د. علي السائح” مدير ادارة الكليات التقنية، “د.بلقاسم الجربي” مدير ادارة المعاهد التقنية العليا، “م. صلاح سلامة” مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة و”م. رضا قرقاب” مدير الادارة العامة لفحص حسابات الهيئات والمؤسسات بديوان المحاسبة.

وقدم “زنداح”، خلال الاجتماع، تعريف بأهمية التعليم التقني والفني ولما لمخرجاته من دور في البناء والتطوير لاسيما الدول المتقدمة جميعها تعول وتهتم بالتعليم التقني وتوليه اهتماما وتشجيعا ودعما ﻹدراكها بأهميته وأهمية مخرجاته.

وناقش المجتمعون الصعوبات والمختنقات والالتزامات خاصة المتعلقة بالمرتبات ومكافأة اعضاء هيئة التدريس بالإضافة للمشاريع المتوقفة التي من شأنها تطوير مؤسسات التعليم التقني والفني.

وشدد رئيس لجنة إدارة الهيئة على ضرورة حل بعض المعضلات والصعوبات التي تواجه الهيئة كالإفراج عن قرارات التعاقد للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس والمدرسين والمدربين بالمعاهد الفنية المتوسطة ومراعاة المخصصات المالية للهيئة لما للتعليم التقني والفني من خصوصية.

