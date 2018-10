عقد عميد البلدية صباح اليوم الاثنين اجتماعا مع مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة والوفد المرافق له والذي يزور الكفرة لمتابعة المرافق الصحية ودراسة الاحتياجات العاجلة بالبلدية.

وكان اللقاء بحضور مسعود عبدالله عضو المجلس البلدي بالكفرة ومدير إدارة الخدمات الصحية بالمناطق في وزارة الصحة ومدير الخدمات الصحية الكفرة المكلف ومدير الخدمات الصحية بالفرع البلدي الشورى.

The post عميد بلدية الكفرة يجتمع بمدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا