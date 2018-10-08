بلدية بنغازي: مصابي حادثة “البوسكو” تلقوا العلاج وعادوا لبيوتهم

بنغازي-العنوان

قام وكيل ديوان بلدية بنغازي ومدير شؤون العميد بالانتقال إلى مركز بنغازي الطبي للاطمئنان على حالات المصابين من جراء وقوع إحدى الألعاب بمنتزه بنغازي “البوسكو”.

وأوضح قسم الإعلام ببلدية بنغازي بأنه لا توجد أية حالات خطيرة وأن كافة المصابين قد تلقوا العلاج وعادوا إلى بيوتهم باستثناء حالاتان بمستشفى الجلاء تتلقيان الفحوصات الطبية اللازمة تمهيدا لخروجها.

وفي بيان أطلعت عليه العنوان طالب عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار بإجراء تحقيق بالواقعة وتحديد الأسباب وتبيان عما إذا كان قصور أو إهمال في إجراءات الأمن والسلامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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