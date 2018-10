«الاستشاري» :سنناقش التعديل الوزاري بــ«الرئاسي» الخميس المقبل

عقد المجلس الدولة الاستشاري،اليوم الاثنين، بمقره في العاصمة طرابلس، جلسة تشاورية لمناقشة المقترح المقدم من مجلس النواب بشأن آلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي.

وأفاد مصدر بالمجلس، بأن الجلسة ناقشت قانون الاستفتاء والتعديل الدستوري الصادر عن مجلس النواب.

وكشف المصدر، بأن المجلس سيعقد جلسته الخميس المقبل لبحث آليات التعاطي مع مقترحات مجلس النواب المتعلقة بشأن تعديل المجلس الرئاسي، وكذلك التعديل الوزاري الذي طرحه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أمس الأحد.

