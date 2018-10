المتوسط:

أعلنت الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، اليوم الاثنين، بدء إجراء المقابلة الشخصية والكشف الطبي لأعضاء الشرطة الذين تقدموا بطلباتهم للالتحاق بالمعهد العالي للضباط .

وأوضحت الإدارة العامة للتدريب، عبر صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، أنها ستشرع في الإجراءات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر الجاري، ولمدة أسبوع بمقر معهد تدريب الشرطة بنغازي بمنطقة الهواري.

وأضافت الوزارة، أن اختبارات اللجنة العلمية سيتم الإعلان عنها في حينها عقب الانتهاء من إجراءات القبول، مطالبة المتقدمين الذين لم يمتثلوا أمام اللجنة في السابق، والراغبين في الالتحاق بالمعهد؛ ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، مع مراعاة ضرورة إحضار رسالة إحالة من جهة عمله.

The post «داخلية المؤقتة» تعلن بدء إجراء الكشف الطبي للالتحاق بمعهد الضباط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية