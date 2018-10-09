مساعٍ لتحقيق أهداف تمكين المرأة والشباب

218TV| تقرير

في إطار سعي منتدى تمكين المرأة والشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرها، وتحقيقاً للهدف الخاص بالشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تم عقد جلسة في تونس للمنتدى قبل توقيع مذكرة تعاون بين منظمة الآصال وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الدول العربية ومنتدى تمكين المرأة والشباب.

وتضمنت الجلسة مناقشة مذكرة العمل التي ستوقع وتنص على تنفيذ أنشطة مشتركة تحقق الأهداف التي يعمل عليها المنتدى والمنظمة وتوفر أرضية مشتركة لتحقيق الشراكة بين القطاعين الخاص والاقتصاد الرقمي.

تحديات كثيرة يواجهها الشباب في ليبيا تقف عائقا أمام تحقيق معدلات نمو أفضل بالرغم من الإمكانيات الطبيعية والبشرية المتاحة والتي لا تتوفر لعدة دول أخرى.

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