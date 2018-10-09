عميد بلدية بنغازي يطالب بفتح تحقيق بشأن سقوط إحدى الألعاب بمنتزه بنغازي

بنغازي 08 أكتوبر 2018 (وال) – قام وكيل ديوان بلدية بنغازى، ومدير شؤون عميد بلدية بنغازي، مساء اليوم الإثنين بزيارة المصابين جراء وقوع إحدى الألعاب بمنتزه بنغازي (البوسكو) بمركز بنغازي الطبي .

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية، تبين خلال زيارة المسؤولين عدم وجود أى حالات خطرة، وأن كافة المصابين قد تلقوا العلاج، وعادوا إلى بيوتهم باستثناء حالتان بمستشفى الجلاء للحرجة والحوادث يتلقيان الفحوصات الطبية اللازمة .

وطالب عميد بلدية بنغازى المستشار عبد الرحمن العبار الجهات المختصة بإجراء تحقيق بالواقعة، وتحديد الأسباب، وتبين عما إذا كان قصور، أو إهمال فى إجراءات الأمن والسلامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها . )وال – بنغازي) ع ع

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