رابطة المجالس البلدية تطالب باستبعاد قنصو من منصبه فى أي تعديل قادم

ليبيا – أصدرت الرابطة الوطنية للمجالس البلدية بياناً بشأن تغيير بعض وزارات حكومة الوفاق الوطني أكدت فيه متابعتها لتغيرات المشهد السياسي في ليبيا ومراحل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وما تبعها من تغيير في الوزارات .

وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه مساء الاثنين ، فقد أكدت الرابطة على ضرورة أن يكون لوزارة الحكم المحلي أولوية قصوى في برنامج المجلس الرئاسي الإصلاحي على أن لا تخضع وزارة الحكم المحلي للمحاصصة وأن يكون الوزير القادم من أهل الاختصاص ممن سبق لهم العمل في البلديات سواء ككانوا أعضاء أم عمداء .

وقالن الرابطة بأن مطالبتها بتكليف وزير من العمداء او البلديات مرده بأنهم من ذوي خبرة وتجربة تزيد عن الأربع سنوات، وهم الأقرب لهموم المواطن وأكثر معرفة ودراية بالمشاكل والمختنقات التي تعاني منها كافة بلديات ليبيا.

وختم الرابطة الوطنية للمجالس البلدية بيانها بالقول : ” تبارك الرابطة هذه الخطوات الإصلاحية التي نتوسم منها أن تسهم بشكل كبير في معالجة الوضع الاقتصادي وحل المختنقات ودعم البلديات وتوفير معيشة كريمة للمواطنين فإنها تبدي استعدادها لتقديم المشورة في اختيار شخص وزير الحكم المحلي القادم وتقديم الدعم اللازم للوزارة متى طلب ذلك مساهمة منها في بناء الوطن ومعالجة الوضع الراهن ” .

المرصد – متابعات

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