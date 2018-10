تحالف «القوي الوطنية» ينفي مشاركته في التعديل الوزاري للــ «الرئاسي»

نفي تحالف القوي الوطنية مشاركته فيما سمى تعديلات حكومة الوفاق الوزارية، مؤكدًا أن أي سلطة تنفيذية بدون برنامج عمل واضح يُخرج البلاد من أزمتها، تعد بمثابة إطالة لأمد الأزمة ومزيد من الإهدار لموارد البلاد .

وأعرب التحالف في بيانه، اليوم الإثنين، عن استنكاره لعدم توقف ما أسماه بمشاريع المحاصصة وتشكيل أجهزة تنفيذية بدون برامج عمل واضحة، والمطالبة بالبدء في صياغة مشروع وطني لإنقاذ الجميع من غياهب المجهول، ومن ثم الحديث عن سلطة تنفيذية تنفذه، مشددُا بأنه بدون ذلك التفكير ، فإن الجميع يشاركون بوعي أو بدونه في الإجهاز علي ماتبقى من الوطن.

