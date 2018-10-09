احتفالية بتأسيس أول قوة أمنية في تاريخ ليبيا

أحييت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس أول قوة أمنية في ليبيا –(تأسست سنة 1964)- وأقيم الحفل تحت شعار “سيبقي عهدنا لأمن وطننا”.

حضر الاحتفالية التي انتظمت في ميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ووزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية السابق عبدالسلام عاشور وعدد من كبار مسؤولي الوزارة وقيادات الشرطة بفروعها المختلفة وعدد من سفراء الدول.

وألقى رئيس المجلس الرئاسي كلمة تطرق خلالها للترتيبات الأمنية التي أعلن عنها مؤخراً وقال إن خطواتها دخلت حيز التنفيذ في طرابلس الكبرى وستشمل جميع المدن، وسيكون محورها رجال الأمن والشرطة، لإرساء النظام العام وبسط سلطة القانون، وكسب ثقة المواطن بحماية حقوقه، مشيراً إلى أن هناك تعاون وثيق في ذلك مع بعثة الأمم المتحدة.

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