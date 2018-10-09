الإفراج على وزير الداخلية الأسبق يونس القهواجي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت عائلة وزير الداخلية الأسبق عقيد متقاعد يونس القهواجي خبر الإفراج عن نجلها، مساء اليوم الإثنين، بعد القبض عليه في الأيام الماضية في ظروف غامضة، وغير معلومة حتى الآن .

و في سياق متصل، أكد وكيل وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة عزالدين بوالخنه – عبر صفحته الشخصية فيس بوك – أن لديه معلومات من أحد الأصدقاء تفيد بالإفراج على عقيد متقاعد يونس القهواجي، الذي تم اختطافه منذ أيام واقتياده لجهة غير معلومة .

ويعتبر بوالخنه أحد أبرز الأعيان والحكماء بقبيلة الدرسي التي تتخذ من ساحل الجبل الأخضر موطننا لها، والتي ينتمي إليها وزير الداخلية الأسبق القهواجي .

يشار إلى أن القهواجي فقد الاتصال به في ظروف غامضة منذ أيام بمدينة المرج، ولم تصرح أي جهة أمنية كانت أو عسكرية عن تواجد القهواجي لديها .

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