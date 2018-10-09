المسماري : “العشماوي” يعتبر الصندوق الأسود للدعم القطري التركي للإرهاب في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، بدء التحقيقات مع الإرهابي المدعو هشام العشماوي، من قبل إدارة الاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية لمعرفة ما يخبئه الصندوق الأسود لطائرة الإرهاب في ليبيا التي تمولها قطر وتركيا .

وأوضح المسماري، بأن هذه العملية تعد انجازًا عسكريًا عظيمًا للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وقال إن القبض على عشماوي تم في عملية عسكرية أمنية محكمة نفذت الساعة الرابعة من فجر الإثنين دون وقوع أية إصابات، مضيفًا “إن الإرهابي العشماوي كان يرتدي حزاما ناسفا وبرفقة شخصين آخرين، إلا أن عنصر المفاجأة حال دون أن يفجر الحزام الناسف، واستطاعت أفراد القوات المسلحة من القبض عليه دون إصابات حتى يتم الاستفادة من المعلومات التي سنتحصل عليها عقب التحقيق معه”.

يشار إلى أن عملية القبض على هشام العشماوي التي نفذها اللواء 106 مجحفل تم خلالها القبض على الإرهابي المصري بهاء علي، والإرهابي الليبي مرعي عبدالفتاح خليل زغبية، وزوجة الإرهابي المصري محمد رفاعي سرور.

وبحسب مصادر بالمخابرات والأمن في مصر، فإن جماعة “عشماوي” كثفت حملتها لتجنيد ضباط سابقين في السنوات القليلة الماضية، معتبرة إياها الأكثر خطورة من بين المتشددين الذين ينشطون في شبه جزيرة سيناء.

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