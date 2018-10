الرابطة الوطنية للمجالس البلدية تبارك التعديل الوزاري للــ«الرئاسي»

أعلنت الرابطة الوطنية للمجالس البلدية، عن مباركتها للخطوات الإصلاحية التي قام بها المجلس الرئاسي من تعديلات وزارية، مشددين على أنها خطوة نحو معالجة الوضع الاقتصادي وحل المختنقات ودعم البلديات وتوفير معيشة كريمة للمواطنين.

أكدت الرابطة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها تتابع عن كثب التغييرات الوزارية بالمجلس الرئاسي وتغيرات المشهد السياسي في ليبيا ومراحل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وما تبعها من تغيير في الوزارات .

وشددت الرابطة،على ضرورة أن يكون لوزارة الحكم المحلي أولوية قصوى في برنامج المجلس الرئاسي الإصلاحي على أن لا تخضع وزارة الحكم المحلي للمحاصصة،وأن يكون الوزير المقبل من أهل الاختصاص ممن سبق لهم العمل في البلديات سواء أكانوا أعضاء أم عمداء .

وقالت الرابطة،أن مطالبتها بتكليف وزير من العمداء او البلديات مرده بأنهم من ذوي خبرة وتجربة تزيد عن الأربع سنوات، وهم الأقرب لهموم المواطن وأكثر معرفة ودراية بالمشاكل والمختنقات التي تعاني منها كافة بلديات ليبيا.

وأبدت الرابطة،في ختام بيانها، استعدادها لتقديم المشورة في اختيار شخص وزير الحكم المحلي القادم وتقديم الدعم اللازم للوزارة متى طلب ذلك مساهمة منها في بناء الوطن ومعالجة الوضع الراهن .

